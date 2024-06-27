FedEx上季收入勝預期 股價高開

聯邦快遞（FedEx）公布截至今年5月底止第四財季業績優於市場預期，期內收入按年升0.91%至221.1億美元，勝預期的220.7億美元；經調整每股盈利5.41美元，亦勝預期的5.35美元。該企預計，削減成本帶來的增長動力將持續；其股價周三美股早段曾升14.46%。

暗示或剝離貨運業務 同時，該企暗示可能剝離其貨運業務，並稱正評估該部門在投資組合中的地位。聲明稱，由於收益提高及有效的成本管理，聯邦快遞貨運的營運業績有所增長。

由於貨運需求疲軟，聯邦快遞實施了DRIVE轉型計劃，以削減成本並整合業務。

行政總裁Raj Subramaniam表示，DRIVE繼續改變聯邦快遞的工作方式，在2024財年實現了18億美元結構性成本的目標。

作為DRIVE計劃的一部分，聯邦快遞去年4月宣布，將整合FedEx Express、FedEx Ground、FedEx Services和其他公司，成為FedEx品牌下的單一公司Federal Express Corporation。當時預期在2024年6月完全實施DRIVE計劃。財務總監John Dietrich表示，新合併的部門預計將成為2025財年業績改善的更大推動力。

業績指引方面，聯邦快遞預計，本財年收入將錄低至中個位數增長，並料本財年將永久削減22億美元成本。