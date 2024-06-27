澳洲5月通脹超預期 加息機會增

澳洲統計局數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）按年升4%，高於市場預期的3.8%，前值為3.6%；核心CPI升4.4%，按月升0.3個百分點。市場預計，澳洲央行在8月5至6日的會議上加息的可能性增加，澳元兌美元昨曾升0.3%。

澳洲聯邦儲備銀行行長布洛克（Michele Bullock）於數據公布前重申，在將基準利率維持在12年高位4.35厘後，利率制訂委員會不排除加息的可能性，政策制訂者仍對通脹上行風險保持警惕。

日干預匯市或等周五 日本方面，日圓兌每美元跌穿160水平，創1986年之後新低，進一步增加日本採取行動的壓力。不過，外媒引述三菱日聯信託銀行交易部門主管小野寺孝文指出，日本當局至少會等到周五美國個人消費開支（PCE）物價指數出爐後，才決定是否干預，即使日圓在此之前跌穿160。如果數據好過預期，可能會引起波動，將日圓推向163，促使官員進行「匯率檢查」或在流動性較低時期進行干預。

至於南韓，隨着當地房地產行業持續下行，南韓央行警告當地開發商財務問題可能會惡化，市場低迷影響漸現，恐影響收益，或使這些開發商蒙上信貸風險。事緣南韓開發商長期都以預期利潤作為抵押借款，這種做法一直引起市場的憂慮。南韓央行寬鬆貨幣時代結束後，發生了一系列信貸事件，讓政府感到擔憂。