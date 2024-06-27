大摩警告美股挫10%

升勢僅個股帶動 倘經濟轉差更糟 美國大型科技股表現強勢的表象背後，市場可能正醞釀着一輪調整。此前轉軚看漲美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson似乎「做淡之心不死」，再次警告美股有回調的風險。在他的眼中，包括英偉達（Nvidia）之類有穩定現金流的大型科企就如同「救生艇」，資金大舉流入而導致此前股價上漲，但不代表整體股市向好。他更警告，如果經濟增長明顯放緩，而聯儲局只減息0.25厘，則股市可能會有10%的回調。

在上個月的一份報告中，Wilson的團隊把標指的預測目標從4,500點大舉提高至5,400點，當時外界普遍認為，這位一直唱淡美股的大摩分析員終於忍不住投降認輸。然而，事隔一個月，他再次活躍起來，並且又再警告美股可能會大跌的風險，並建議投資者挑選高質素、防守型的股票。

新屋銷售降 道指早段跌203 他指出，目前市場的升勢狹窄，僅集中在少數的大型優質股，原因是經濟開始放緩，但市場仍然覺得這些大型股表現會受惠於潛在減息。與此同時，許多較弱的股票表現都相當差，年初至今表現已經由升轉跌。根據他的說法，許多投資正在緊緊抓住「救生艇」股票，即有穩定現金流的優質大公司，但當任何一家「救生艇」企業稍稍展現出頹勢時，投資者也會將其無情地拋棄，轉投其他股票。

美股周三早段偏軟，道指曾跌203點，報38,909點；標指跌16點，報5,452點；納指跌30點，報17,687點。美國5月新屋銷售按月下跌11.3%，至以年率計61.9萬間，遠少過預期。

DoorDash傳洽購戶戶送告吹 企業消息方面，美國外賣送平台DoorDash據報曾經洽購英國的同業戶戶送（Deliveroo），惟因雙方對收購估值的分歧而告吹。DoorDash股價於美股早段微升。

美國總統大選辯論即將展開，目前在民調領先的特朗普聲勢漸盛。不過，有16位諾貝爾獎經濟學獎得主卻聯合發公開信，警告若特朗普當選將會導致通脹惡化，批評其「不負責任的財政預算」。該信件提到，今次選舉結果將「對未來數年甚至數十年的經濟產生影響」，而特朗普重新當選將對美國在全球的經濟地位造成負面影響，同時令國內經濟不穩。

有份參與信件署名的學者包括2013年諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）、2018年獲獎的羅莫（Paul Romer）等人。

美股標指近年走勢