嘉年華郵輪去季轉賺 再上調全年盈利預測

全球旅遊業復甦，美國上市的郵輪公司嘉年華周二再度上調年度利潤預期，以反映其航線價格上漲以及前往加勒比海和阿拉斯加等目的地的郵輪假期需求。該企最新預計，本年度每股經調整盈利約為1.18美元，而之前的預測為98美仙，市場預測為1.02美元。

嘉年華截至5月底止第二財季純利9,200萬美元，去年同期虧損4.08億美元。期內，每股經調整盈利為7美仙，預期為虧損2美仙；銷售額創歷史新高，營收增長連續第8季放緩，但按年增至57.8億美元，勝市場預期的56.8億美元，較低的營運成本和較低的油價幫助其恢復盈利。

估明年航行量創新高 該企稱，目前業務勢頭強勁，預計第3財季每股經調整盈利約為1.15美元，市場預期為1.11美元；本年度艙位預訂支付金額創下紀錄新高的83億美元，因應手頭資金充裕，已提前償還16億元債務。該企並預計，明年的航行量將創歷史新高，入住率和價格都高於今年，故決定將本年度經調整後淨利潤預測提高近2,750億美元至15.5億美元，高於市場預計的13.7億美元。