「Tesla殺手」Rivian獲福士投資390億

被視為「Tesla殺手」的電動車初創公司Rivian Automotive獲福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）投資最多50億美元（約390億港元），雙方將成立合資企業，以創建下一代電動車的電氣架構及軟件技術。

擬後年推平價車 股價曾升36% Rivian創始人RJ Scaringe表示，交易將助Rivian實現正現金流，並用於開發較廉價及較小型的電動SUV（運動型多用途車），計劃於2026年推出市場。受消息刺激，Rivian股價於美股周三早段曾升36.7%。

福士於2026年之前向Rivian投資最多50億美元，初始投資金額10億美元，預計2025年和2026年將分兩期追加高達20億美元的投資，每期10億美元，隨後在2026年與預期的合資企業相關投資20億美元；其資本將採用可轉換票據形式，票據可在12月1日或之後轉換為Rivian股票。

福士是第二間入股Rivian的傳統汽車製造商。2021年Rivian上市時，福特汽車（Ford）及亞馬遜（Amazon）均為Rivian最大股東之一。不過，後來福特放棄與Rivian共同開發電動車計劃，並於去年退股Rivian。

今年初公布季績後，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克更曾於社交平台表示，Rivian或在6個季度內破產。