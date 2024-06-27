中國動向年蝕6億派特息 股價挫4.3%
體育用品股中國動向(03818)公布，截至今年3月底止年度虧損6.39億元（人民幣‧下同），較去年同期賺1.15億元轉盈為虧；每股虧損10.9分，末期特別股息每股0.51分；連同中期特別息每股0.71分，全年派息每股1.22分，按年跌26.5%。該股昨日收市報0.33港元，跌4.34%。
期內，集團收入17.44億元，按年升3.87%。在內地經營Kappa品牌的中動向表示，內地消費復甦動力恢復緩慢，經濟活動逐步回升，面對供應鏈、行業庫存、消費市場疲軟等挑戰下，當局推出的有利政策，對體育用品行業帶來重大的支持，內地經濟活動正穩步回升，市場信心不斷增強。
Kappa品牌期內貢獻銷售額16.38億元，按年增6.22%；其他業務銷售額1.06億元，按年跌22.62%。中動向指，期內繼續專注類直營模式及優化單店店效，加速貨品全渠道高效的流轉，截至3月底Kappa品牌的店舖總數為1,012間（不含Kappa童裝業務），按年淨減少11間。
日清日本去年純利微跌
其他企業消息方面，日清食品(01475)控股股東日清日本（Nissin Foods）公布，截至今年3月底止年度收益按年增長0.82%至694.74億日圓；純利62.13億日圓，按年微跌0.22%。日清日本於日本東京證券交易所上市，實益擁有日清食品已發行股份總數約72.05%。
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