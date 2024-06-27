中國動向年蝕6億派特息 股價挫4.3%

期內，集團收入17.44億元，按年升3.87%。在內地經營Kappa品牌的中動向表示，內地消費復甦動力恢復緩慢，經濟活動逐步回升，面對供應鏈、行業庫存、消費市場疲軟等挑戰下，當局推出的有利政策，對體育用品行業帶來重大的支持，內地經濟活動正穩步回升，市場信心不斷增強。