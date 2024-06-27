世茂集團清盤聆訊押後至下月底
世茂表示，一直積極推進跟債權人磋商重組方案，為配合需要額外時間完成內部審批及簽署程序的計劃債權人，決定進一步延遲「早鳥」及一般同意費的截止日期，分別由6月28日及7月31日，再押後到7月31日及8月30日。日前市傳世茂擬優化部分債務重組計劃條款，但該企昨日沒有就此作出回應。至於同於周三進行清盤聆訊的弘陽地產(01996)，市傳也獲延後至8月14日再訊。
許家印傳遭入稟以物業抵債
不過，已遭高等法院頒令清盤近5個月的中國恒大(03333)，據報其掌舵人許家印再遭入稟要求交出尖沙咀柯士甸道物業抵債。外媒引述一份文件指，和信恒聚（深圳）投資控股中心已就一筆逾53億元（人民幣‧下同）違約欠款，對許家印提出訴訟，要求交出該物業，於法庭指示下經拍賣出售後，以淨收益還清部分債項。恒大於去年5月曾披露，深圳國際仲裁院已裁定，恒大及許家印等成為被執行人，涉及許氏的被執行總額逾52億元，和信恒聚（深圳）投資控股中心為仲裁申請人。
北京降首套房首付比例
剛於周一公布清盤呈請聆訊獲延期至8月的佳兆業，昨在港舉行股東會，雖然9項普通決議案均獲通過，但一般授權配發新股及擴大一般授權以發行額外股份的決議案，均錄逾35%反對票。內媒報道，佳兆業集團高級管理層在股東會對股東指，與債權人談判進展順利，重整方案目前已八八九九，希望下次法院聆訊前可以簽訂重整協議。內地樓市措施方面，在上海、深圳及廣州放寬限購近一個月之際，北京昨日終跟進房策，包括降首套住房首期支付比例、降房貸利率下限、支持「以舊換新」。
另外，中國金茂(00817)公布，安洪軍因須投入更多精力於其他公務，而辭任公司非執行董事、審核委員會委員，陳一江則獲董事會委任上述職位，均自昨日起生效。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：