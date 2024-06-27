世茂集團清盤聆訊押後至下月底

北京降首套房首付比例

剛於周一公布清盤呈請聆訊獲延期至8月的佳兆業，昨在港舉行股東會，雖然9項普通決議案均獲通過，但一般授權配發新股及擴大一般授權以發行額外股份的決議案，均錄逾35%反對票。內媒報道，佳兆業集團高級管理層在股東會對股東指，與債權人談判進展順利，重整方案目前已八八九九，希望下次法院聆訊前可以簽訂重整協議。內地樓市措施方面，在上海、深圳及廣州放寬限購近一個月之際，北京昨日終跟進房策，包括降首套住房首期支付比例、降房貸利率下限、支持「以舊換新」。