人幣兌每美元失守7.3

科法斯調高華經濟預測 料今年增4.7% 儘管外界對內地經濟復甦起伏不定的前景充滿警惕，特別是人民幣匯價壓力升溫，人民幣離岸價兌每美元昨晚跌穿7.3算，為去年11月14日後首次，但信用保險公司科法斯昨發布國家和行業貿易風險報告時，仍決定調高今年內地國內生產總值（GDP）增長預測，由2月時估升4.3%，改為料漲4.7%。

科法斯認為，內地需求低迷，生產商將不得不到海外市場尋出路，且持續低通脹壓力或將繼續抑制企業和家庭收入。而企業的匯率風險管理，正是近日國家外匯管理局副局長王春英強調要切實提升水平的一環。昨日官方開出的人民幣中間價報7.1248兌每美元，按日再跌23點子，連跌6日，續創逾7個月低。人民幣在岸價收報7.2666，離岸價更愈跌愈急，低見7.3077，同為近7個半月新低，每百港元兌93.58元人民幣。業界預計，中方或將去年9月曾觸及的7.35低位視為底線。

A股彈 外資淨沽19億 不過，為發展新質生產力這帖內地經濟新藥方，昨日國家發改委等部門更現身剖析創業投資「募款、投資、管理、退出」一條龍式支持政策，包括引導保險資金等長期資金投資創投，甚至給予央企開展創投基金更大的支持。

受長期資本加大投資硬科技的消息刺激，滬深股市3大指數齊齊結束五連跌，周三止跌回升。其中，滬綜指收漲0.76%，深成指及深圳創業板指數各升1.55%及1.8%，分別收報2,972點、8,987點及1,730點。午後大市交投改善，兩市主板成交額達6,343億元（人民幣‧下同），外資透過滬深股通淨沽出19.82億元。

引導險資等投資創投 發改委副主任李春臨昨坦言，募款集資上，引導險資等長期資金投資創投，擴大金融資產投資公司直接股權投資試點範圍，動員有條件的社會資本做「耐心資本」，解決行業「缺長錢」和「無米下鍋」的問題；投資方面，針對創投機構反映「有錢也難投出去」的問題，由當局牽頭會同相關部委，建立創投與創新創業項目的對接機制；並提出持續加強對政府和國企出資的創投基金管理，建立管理體制和盡職合規責任豁免機制，同時要重點拓寬創投基金的退出渠道。

政府積極以「有形的手」發揮引導作用，國家金融監管總局政策研究司司長李明肖表示，下一步研究提高險資投資創投基金集中度的比例上限，更好引導險資和相關資管機構加大創投基金的配置力度。目前仍深入梳理總結前期上海試點開展的直接股權投資經驗，研究擴大試點地區範圍，因股權融資不同於債權融資，該項工作還需要審慎論證工作方案。

至於退出機制，中證監市場監管二司司長吳萌指，正進行私募股權創投基金實物分配股票試點，允許將持有的上市公司股票透過非交易過戶的方式向投資者進行分配，此舉將有利於緩解對市場的衝擊。當局先後在7個區域的股權市場開展私募基金的份額轉讓試點工作，目前已完成私募份額轉讓232億元；亦會持續保持境外上市通道的暢通，由去年3月實施試行辦法至上周五為止，共158家企業赴境外上市完成備案，其中85家在港上市，73家在美國上市。

離岸人民幣走勢