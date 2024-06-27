GEM股元續超購2492倍

嘀嗒出行傳6元定價 元續科技將於下周二在GEM（前稱創業板）掛牌，是次以招股價每股介乎2.38至3元，發行2,700萬股，其中10%為本地公開發售，集資最多8,100萬元。每手1,000股，一手入場費約3,030.25元。

哪吒汽車母企申港上市 企業上市陸續有來，內地新能源車企哪吒汽車母公司合眾新能源汽車向聯交所遞交上市申請，早前有傳其集資規模達10億美元（約78億港元）。該公司去年蝕68.08億元人民幣，較2022年虧損66.66億元人民幣有所擴大；收入135.54億元人民幣，按年升3.86%；毛利率為負14.9%，按年改善7.6個百分點。

另一家申請在港上市的為內地高級陪月中心聖貝拉母企SAINT BELLA，早前有傳其計劃集資一億至兩億美元（約7.8億至15.6億港元）。