大新金融料港今年經濟增3.1%

估零售錄單位數跌幅 溫嘉煒稱，雖然去年本地港口貨櫃吞吐量降至1997年以來最低，反映區內港口競爭十分激烈。不過，香港與內地陸路口岸聯繫近年大幅加強，加上機場空航貨物處理能力上升，有望帶動本地進出口貿易平穩增長。

同時，訪港旅客增長在疫後快速復甦後有放緩迹象，加上高息環境下港元相對非美元貨幣有匯率優勢，港人外遊意欲持續旺盛，導致旅遊業「逆差」擴大，即港人外遊開支高於訪港旅客，對本地零售市道的影響可能持續一段時間。另一方面，香港失業率仍處於低水平，夏季亦有多項國際體育盛事舉行，相信對整體零售業或會帶來支持，估計今年零售銷售按年或錄得溫和單位數跌幅。

他坦言，本地零售業仍要看內地經濟復甦的情況，將有望帶動本地經濟增長，加上近年香港勞動人口減少，要待包括高才通計劃等補充本地生產力。

踏入下半年，美國聯儲局減息前景愈趨明朗，美息下調有望帶動港元拆息逐步回落，但仍較大機會高於4厘水平；又稱難以估計港元最優惠利率（P）的下調時機，不過港P早前未有跟足美息上調，料P息將不會跟隨美息同步回落。與此同時，按揭利率中短期未見有回落迹象，隨着政府「撤辣」對樓市帶動的正面影響逐步減退，預計今年全年樓價或跌約5%。

投資市場方面，受惠於港股估值仍然吸引，若美國落實減息及企業盈利前景回穩，或有助恒指下半年再度上試兩萬點，並對高股息率、內需消費及受國策支持板塊前景持正面看法。