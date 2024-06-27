東亞：聯儲年內最多減息兩次

恒指下半年目標19900點 該行首席投資策略師李振豪認為，私人消費仍是美國經濟的重要支撐，在美國經濟「軟着陸」前提下，預期下半年美股向好，標普500指數目標水平為5,886點，較現價高約7%，又估計全球高息債券及亞洲美元債券表現突出。

港股方面，李振豪對恒指下半年目標為19,900點，較昨日收市價溢價一成，預測市盈率9.8倍。他解釋，相信在國策支持、內地人工智能（AI）熱潮所掀起的「換機潮」，以及內地及香港經濟已見底，有望帶動港股上揚，又指以目前港股市盈率來看，升幅預期屬正常表現。

薦高息國企科技新能源股 被問到是否擔心有關政策真正宣布後，市場會「見光死」，李認為，現時港股約千億元的成交額，已足以支持大市不致大跌，而且不少恒指成分股都屬科技股，相信可受惠於AI熱潮。板塊方面，看好中資電訊、內銀及內險等高息國企、本地公用及電訊等受惠於美國減息的板塊、盈利復甦動力較高的科技股，以及新能源和工業設備等受惠於中央政策的行業。

他指，近期內地大部分金融相關政策消息都利好港股，例如稅務豁免、首次公開招股（IPO）能否來港作第二上市等；不過，港股於兩萬點附近水平已積累兩至3年的蟹貨，鑑於蟹貨消化需時，相信大市在該水平會有較大壓力。

內房方面，李振豪認為，當局上月連環出招救市，相關政策正逐步落實，料當局會視情況繼續撐樓市，包括幣策方面仍有進一步減息的空間，首要令樓市止跌；又認為國策支持下，債務違約有望進一步得到控制，將支持內銀表現。