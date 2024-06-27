港股萬八關爭持 北水買貨飆10倍

港股於期指結算日前夕好淡爭持，恒生指數收升17點，連續第二日向上，全日成交按日增加1.49%至951.85億元，「北水」再錄淨流入，規模達38.08億元，按日大增逾10倍。恒指昨日低開138點，報17,934點，已是全日低位，其後最多升83點，高見18,156點，最終以18,089點收市。國企指數升12點，報6,477點；科技指數升34點，報3,689點。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭相信，未來地緣政治局勢維持困難，但隨着美國減息，香港本地利率隨之下降，宏觀逆風將有所消退，預計到2025年底前，香港共減息1.5厘，美元強勢逐步回落。潛在減息、中國經濟趨於穩定，以及香港競爭力相對有改善，會為市場帶來一絲曙光，預估今、明兩年MSCI香港錄盈利增長9%，支持市場表現。

中資科技股再上靠盈利 她指出，雖然宏觀經濟環境非常疲軟，但大型中資科技股在近一財季實現讓人意外的正面表現，反映企業擴大了市場份額，同時大幅削減成本，並成為中資科技股在讓市場失望一段長時間之後，出現的一個正面信號。不過，大型中資科技股需要持續展示出讓外界驚喜的盈利表現，才能讓市場的興趣維持下去。