不足三成港人家庭收入升

最憂日用品漲價 41%擬減大額消費 本港經濟復甦步伐未穩，連帶市民收入受影響。信貸資料服務機構環聯發布第二季消費者脈搏調查顯示，只有29%受訪香港消費者在過去3個月家庭收入有所增加，較去年同期下跌13個百分點，跌幅尤其集中於正步入退休的嬰兒潮一群（意指1946至1964年出生人士）；同時只有38%消費者預期收入在未來12個月增加，低於去年同期的50%，對金融機構敲響警號。不過，環聯提及香港消費者在面對經濟前景不明朗時，會採取更積極措施，審慎管理個人財務。

逾半數人憂經濟工作 古往今來，民眾要生活總離不開「開門七件事」，這些日常食品價格升跌如何，極其影響大家生活。無獨有偶，環聯的調查顯示，受訪者憂慮未來6個月包括雜貨、汽油等日用品價格將會上漲，此更成為影響家庭財務的主要憂慮，佔比高達60%。此外，亦有57%及53%對潛在經濟衰退及工作穩定度抱有疑慮。

如是者，調查又提及，有38%人於過去3個月已削減非必要開支（如外出用餐、旅行、娛樂），高於去年同期的32%。其中X世代（即1965至1980年出生）消費者是減少開支的主要群組，有44%稱已減少非必要開支。此外，37%消費者指已預留更多應急基金，高於去年的35%。

展望未來，41%消費者預期未來3個月將減少電器和汽車的大額購物；最少三分之一消費者亦預期將進一步減少非必要開支，36%估計將會減少網上和實體店零售的開支，反映隨着經濟環境不斷演變，消費者財務管理態度相對審慎。

七成擔心身份被盜用 另邊廂，近年詐騙案件層出不窮，調查發現，消費者的網上防騙意識日益提高。68%受訪消費者表示憂慮分享個人資料，高於去年同期的61%。消費者憂慮的主要原因包括：72%受訪者擔心個人身份被盜用，58%憂侵犯個人私隱，以及47%擔心收到未獲授權的推廣資訊。

過去3個月，56%受訪消費者稱未意識到成為任何詐騙計劃的目標，略低於去年同期的60%。另有38%人指，曾經成為詐騙目標但沒有成為受害者，6%則表示曾成為目標及受害者，高於去年第二季的4%。

至於消費者最常見的騙案類型，包括短訊釣魚（36%）、語音釣魚（34%）和網絡釣魚（29%）。3大騙案在過去一年持續高於其他類型詐騙，為消費者帶來威脅。

環聯稱，這些常見的詐騙計劃凸顯出對保持警惕和教育的需要，以識別和避免詐騙。

過去3個月家庭收入變化受訪者佔比