置地廣場擴建涉資78億

此外，因應零售空間增長，集團亦將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。怡和集團行政總裁韋梓強表示，是次升級可鞏固中環作為全球零售、餐飲和商業中心的地位。