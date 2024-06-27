置地廣場擴建涉資78億
零售市道較疫情期間明顯反彈，核心區商場部署大翻新以提升競爭力。置地公司宣布，聯同奢侈品牌租戶投資約78億元，全面擴建及升級旗下中環置地廣場零售物業組合。
其中，該公司將投放約31億元，奢侈品牌租戶將額外投資逾47億元。預計整項工程為期3年，第一期於今年第三季展開，期間商場會如常開放。
打造奢侈品旗艦地標
目前已有10個奢侈品牌承諾投入，集團計劃打造10座多層式品牌之家旗艦地標，主要奢侈品牌租戶租用的零售樓面面積增加一倍，達至超過22萬方呎，落成後將成為個別品牌全球最大門市之一。
此外，因應零售空間增長，集團亦將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。怡和集團行政總裁韋梓強表示，是次升級可鞏固中環作為全球零售、餐飲和商業中心的地位。
置地公司行政總裁史米高指出，升級期間租金收入會暫時減少，但預期日後可帶來更強勁的租戶銷售和零售收入增長。公司執行董事江璣若表示，隨着項目完成後，集團的中環物業組合旗下的餐飲空間，將達至約26萬方呎，並引入逾30家嶄新餐飲概念。
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