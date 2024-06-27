AIRSIDE寫字樓呎租高九龍東近倍

新落成商廈租賃成交不俗。南豐集團旗下全新商場AIRSIDE去年9月正式開幕，項目寫字樓出租率亦已達70%，平均呎租約35至50元，相對九龍東甲級商廈平均呎租約25元，高出近一倍。

已租出85萬呎樓面 項目獲多個跨國企業承租，至今共租出近85萬方呎樓面，租客包括跨國大型保險公司，已租用4層合共約15萬方呎辦公室，預計今年底入伙，按租用面積計算，屬全港本年度迄今最大手租務成交，南豐集團總部亦已於5月正式進駐。綜觀2024年首兩季，總共有4個國際企業承租AIRSIDE，而全港5萬方呎或以上甲級商廈大手租務成交個案當中，該項目已佔約70%。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE作為集團旗艦發展項目，以可持續發展為核心，致力以創新科技為租戶打造高效舒適的工作環境，同時協助租戶實現其可持續發展目標，打造成為啟德最大型的Culturetainment Hub。

該集團亦宣布AIRSIDE商場出租率已高達九成。商場為迎接巴黎奧運，將於7月25日至8月18日舉行一系列活動，於賽事期間透過大螢幕直播盛況，並在暑假檔期引入多個消閒文娛項目，預計期間人流及營業額將分別增長約20%及約15%。