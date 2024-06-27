甲廈空置率升至13.5% 租金連續挫25個月

本港商廈市況繼續滑落，仲量聯行昨發表《香港地產市場觀察》報告指出，截至今年5月底，整體甲級寫字樓市場空置率回升至13.5%，主要原因是有新商廈落成；同時，商廈租金按月再挫0.8%，為今年2月後最大單月跌幅，並已連續下挫25個月。

保險公司租賃活躍 該行港島商業部主管郭禮言表示，寫字樓租賃市場仍然以保險公司最活躍。儘管新供應推高寫字樓空置率，新商廈供應將逐漸被市場消化，原因是不少租戶趁租金已顯著回落，物色商廈提升辦公空間質素。

該公司研究部資深董事鍾楚如稱，5月整體市場實際租金按月下跌，為2022年5月以來連續下跌。主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌1.3%及約0.8%；尖沙咀和九龍東租金亦分別跌約0.5%及約0.9%。

報告又指出，整體甲廈市場於上月錄得約21,200方呎淨吸納量，為連續3個月錄得相同情況，其中一個原因是有新項目落成。不過，新供應同時也推高中環和九龍東的空置率至分別約12%及約18.5%，按月漲約1.3個百分點與約0.8百分點。不過，上月灣仔/銅鑼灣及港島東空置率分別回落至約10%及約13.4%。

27%企業冀縮面積 另外，高力發表的《香港寫字樓租戶調查2024》報告指出，香港寫字樓租戶對未來12個月營商環境信心下滑，面對不確定環境，租戶繼續將成本優化列作首要考慮，佔約27%公司希望今年縮減寫字樓面積，較去年的調查增加約6個百分點。