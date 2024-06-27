128 WATERLOO改單位間隔吸客

萊蒙國際副總經理陳偉峰指，該盤的中低層單位近乎沽清。上述改動單位均位於19樓，包括實用面積579方呎的A室，將廚房的實牆改為玻璃趟門，同時在玄關位置的天花裝設隱藏式電動樓梯，方便住戶利用天花空間儲物。毗鄰B室的開放式廚房加設拉門，掩門即可隱藏廚房。C室則將分隔睡房及客廳的牆身，改為玻璃趟門，令室內空間更靈活。