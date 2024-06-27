128 WATERLOO改單位間隔吸客
餘貨盤冀通過改動單位間隔以吸引買家。萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，最新公布已改動3伙高層單位間隔，使室內空間更貼合用家需要，將於日內更新樓書，並開放現樓示範單位。發展商指，該盤由撤辣至今約4個月，累售16伙，套現約3.2億元。
萊蒙國際副總經理陳偉峰指，該盤的中低層單位近乎沽清。上述改動單位均位於19樓，包括實用面積579方呎的A室，將廚房的實牆改為玻璃趟門，同時在玄關位置的天花裝設隱藏式電動樓梯，方便住戶利用天花空間儲物。毗鄰B室的開放式廚房加設拉門，掩門即可隱藏廚房。C室則將分隔睡房及客廳的牆身，改為玻璃趟門，令室內空間更靈活。
澐璟8061萬售出
新盤市場成交量回落，昨單日錄不足10宗，但仍有個別大額承接。華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟，售出第2座12樓A室，實用面積1,909方呎，四房雙套間隔，可享維港海景，連一個車位以8,061.85萬元成交，呎價約42,231元。該盤累沽251伙，套現逾105億元。
瓏珀山連沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山昨連沽3伙，成交價1,566.38萬至1,634.23萬元，共涉逾4,784萬元。上述單位以招標形式沽出，均屬三房一套間隔。包括King Tower 2的9樓C室，實用面積986方呎，以1,634.23萬元連一個車位成交，呎價約16,574元。項目一個月內累沽47伙，總成交額逾8.9億元。
上海商業銀行的堅尼地城吉喆，昨日以918.7萬元沽出11樓C室一房戶，實用面積382方呎，呎價約24,050元。
此外，恒基地產(00012)旗下的紅磡THE HADDON本月初起開售，最新售出17樓E室一房戶，實用面積276方呎，成交價537.93萬元，呎價約19,490元。
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