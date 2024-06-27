銀主散貨 青雅苑已補價賣365萬 低估價三成

樓市去向未明，銀主都要積極散貨，拍賣場上昨日連沽4伙同類住宅，青衣居屋青雅苑兩房單位更即場減價，已補價自由市場僅售365.5萬元，低估價近31%。

忠誠拍賣表示，上址為A座高層14室，實用面積約443方呎，原先開價380萬元，減價14.5萬元後以一口價拍出，呎價約8,251元。大型銀行對該盤網上估值約529萬元。場內亦沽出沙田都會廣場兩個銀主車位，每個62萬元。

黃開基拍賣行同日拍賣售出3項銀主住宅單位。其中，何文田夾屋欣圖軒2座中高層E室，實用面積約490方呎，獲3組客爭購，終以543萬元沽，較開價高約26.3%，呎價約11,082元。成交價較2021年較低層做價平約27.6%。

另外兩個銀主盤為啟德MONACO的2B座高層單位，兩組客出價，承價至868萬元賣出，呎價約19,506元。單位約3年貶值約24.7%。而新蒲崗居屋景泰苑低層單位，自由市場售426萬元，呎價約10,895元。

二手市場銀主亦大劈價。中原王能稱，觀塘裕民中心3座中層A室三房戶，劈價130萬元或約21%，投資者以500萬元購入，低市價約10%，呎價約8,681元。

囍逸高層4年輸111萬 業主盤紛紛蝕賣搶吸購買力。美聯葉容生指出，粉嶺囍逸2座高層A室，實用面積約466方呎，回流人士以543萬元承接，呎價約11,652元，約4年帳蝕111萬元。

沙田第一城三房戶連環「冧價」。世紀21奇豐楊麗娟稱，屋苑16座高層F室「細三房」戶，望河景，以608萬元成交，呎價約13,481元，約5年帳面貶值約22%。不過，中原陳志明表示，同項目4座低層B室套三房連露台單位，減至780萬元沽，呎價約9,524元，做價屬同類型單位2016年後低位。

康樂園持貨12年照蝕 豪宅買入10多年都要蝕沽。中原吳啟業表示，大埔康樂園5街雙號屋，劈價700萬元，內地客以3,900萬元購入，呎價約15,476元，較約12年前購入價帳面再低38萬元。

市場消息透露，沙田河畔花園中層單位，同層曾發生事故，早前僅以232.5萬元售出，低市價逾100萬元，呎價約8,600餘元。