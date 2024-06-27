撤辣效應滅 樓價轉跌

私宅按月回落1.2% 上半年恐挫3% 全面撤辣效應消失，本港住宅樓價再次回落，5月私人住宅售價指數報305.9點，按月下跌約1.23%，終止兩個月升勢，為政府2月底撤辣以來首度回落，當中以新界區中小型單位按月跌幅逾4.7%最顯著；市場預期今年上半年樓價勢下挫約3%。不過，私宅租金指數連漲3個月，創近4年半新高，跑贏樓價。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，今年首5個月私宅樓價指數已累跌約1.73%，較去年5月仍低約12.7%。與2021年9月的歷史高位398.1點比較，更低出約23.16%。

新界中小型戶跌最甘 5月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報307.2點，按月挫約1.25%，連升兩個月後回落。首5個月累跌約1.73%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報278.3點，按月挫約1.17%，也是連漲兩個月後回落。該指數5個月累挫約0.78%。

據該署臨時數字，5月撇除買賣量不足20宗的類別，共有7個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，其中以新界區實用面積約431至752方呎中小型單位跌幅最大，該類別單位5月平均每方呎售價跌穿一萬元，最新報約9,996元，為各類別中最低，按月下挫約4.71%。今年首5個月也累跌約4.61%。

租金3連升 年飆5% 另外，以今年首5個月計算，平均呎價累跌幅最大單位類別，為港島區實用面積約753至1,075方呎的中型單位，平均呎價最新報約15,866元，5個月共挫約6.47%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年5月私宅租金指數報189點，按月上升約1.02%，3個月累漲約2.49%，為2019年12月後新高。今年首5個月升約1.61%，比較去年5月更大幅漲約5.06%。

對於樓價再度回落，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，面對新盤低價開售的壓力，加上息口維持高企，大幅削弱二手業主叫價能力，甚至降價，導致二手樓價在撤辣兩個月後出現倒跌的情況，預期6月樓價跌幅相若，上半年樓價恐累挫約3%，展望全年，樓價有機會累跌約6至8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，受高息環境影響，銀行資金成本高昂，收緊按揭的步伐未停，按揭取態保守亦影響買家入市決定，本港經濟表現未如預期，零售及餐飲業面對重大挑戰，料6月政府公布的售價指數將會繼續下調。至於租金升勢會持續，樓價跌而租金升，租金回報率上升，加上辣招解除，料吸引更多投資者投入物業市場。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒也認為，短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。預測今年樓價走勢呈現「鈍角」形，上半年樓價下跌約3%，下半年跌幅將略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌約5%。

私宅售價指數下跌 私宅租金指數續揚 售價跌幅最大單位類別