股市估市：港股乏消息推動 隨時再跌
近期內地股市表現乏力，拖累港股成交縮減，恒生指數於18,000點浮沉。雖然港股估值低，惟仍欠缺上升催化劑，利好消息包括內地政策加碼、減息路徑明朗化，以及企業盈利改善進展加快等。
外圍方面，美國周五公布5月核心個人消費開支（PCE）物價指數，市場預測核心PCE物價按年增長由4月的2.8%放緩至2.6%，數據左右市場對於9月聯儲局減息的預期。此外，美國總統大選即將舉行首場電視辯論，其後的選情變化或會影響市場氣氛。假設內地政策未見驚喜，恒指料再向下測試250天線約17,560點的支持力度。
康師傅估值不貴
個股方面，預計暑假出行及旅遊需求強勁，利好康師傅控股(00322)的即食麵及飲料產品銷售。繼去年底公司陸續調高一公升裝茶飲及果汁零售價，近期有傳將全面調高即食麵售價，產品提價加上原料成本價格穩定，有助於年內盈利改善。
康師傅的飲品業務已建立規模優勢，並持續提升產品組合，發展一系列無糖飲品，捕捉細分市場的增長機遇。
另外，公司重申100%派息比率，2024財年預測股息率6.7厘。現價對應2024財年預測市盈率15.1倍，略低於過去5年平均水平，估值不高。該企股價向上阻力位11元，支持位8.5元。
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