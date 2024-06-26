股市估市：港股乏消息推動 隨時再跌

外圍方面，美國周五公布5月核心個人消費開支（PCE）物價指數，市場預測核心PCE物價按年增長由4月的2.8%放緩至2.6%，數據左右市場對於9月聯儲局減息的預期。此外，美國總統大選即將舉行首場電視辯論，其後的選情變化或會影響市場氣氛。假設內地政策未見驚喜，恒指料再向下測試250天線約17,560點的支持力度。