燒味店貴一成租油麻地舖

通關後旅客消費模式明顯轉變，地道特色食肆受追捧，有本地連鎖燒味店趁機提價搶租街舖，以14.8萬元承租油麻地相連地舖，較該舖舊租金高近一成。

中原（工商舖）商舖部鄧振豪表示，上述舖位坐落於砵蘭街50至52號，面積共約2,500方呎，獲新興連鎖燒味品牌承租，成交平均呎租約59.2元，是次承租的本地品牌，在疫情至今快速擴充，最新承租舖位已為該品牌第4間分店。該舖位前租客為火鍋店，當時月租約13.5萬元。

大埔舖傳3500萬易手 此外，利嘉閣（工商舖）朱明杰表示，獲業主委託連租約放售堅尼地城卑路乍街116至122號地下E號舖，建築面積約1,100方呎，意向售價5,800萬元，呎價約52,727元。朱指，該舖現由家品店承租，每月租金約12萬元，以叫價計算，租金回報率約2.5厘。

另方面，大埔廣福里12至24號地下單號舖連入則閣樓，市傳以約3,500萬元易手，最新租金回報率約4.5厘，物業近18年升值約1.6倍。消息指，西營盤干諾道西120號太極軒服務式住宅，獲買家出價約1.8億元洽購。該項目有4層商業用途，並提供約19個住宅單位。