恒地核心商場出租率97%

恒地集團租務（二）部總經理江寶欣指出，市民北上消費主要追求休閒娛樂，故香港仍有本地消費需求，旗下商場貼近民生社區，生意仍有穩定表現，特別是家品類商戶，商場將會繼續優化商戶組合。

料樓價穩 研投沙田地 適逢奧運會將至，她指出，集團將舉辦一系列「Breaking New Ground」活動，其中，旗下包括上述商場及馬鞍山MOSTown新港城中心等，將會舉辦以運動為主題的推廣活動，與商戶研究延長營業時間，相信可以帶動人流及生意錄得增長。

展望樓市走向，該集團執行董事黃浩明稱，撤辣後市場交投活躍，現時購買力需要時間再度累積，樓價走勢相對平穩。商界在高利率環境下處境較為困難，但相信隨着未來減息等利好因素出現，市場表現會有改善。

他續稱，集團投地採貨如輪轉策略，賣出單位後也需要作出填補，會研究下月截標的沙田小瀝源住宅地，旗下於北區及洪水橋也有換地申請，有待政府處理。