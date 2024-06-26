新盤概況：天璽•海四房售1.15億
購買力流入一手豪宅，新盤市場昨單日錄得兩宗逾億元成交，月內累計已錄10宗，合計總成交金額逾21億元。新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽•海，最新招標售出四房單位，為第1座11樓A室，實用面積2,143方呎，成交價超過1.15億元，呎價為53,800元。
同系樓盤接二連三開單，大埔白石角雲滙第1期招標沽出1座12樓A1室三房戶，實用面積953方呎，成交價逾1,817.1萬元，呎價約19,068元，買家另可享約14%現金回贈。元朗The YOHO Hub II以800.97萬元售出第8座55樓B室兩房戶，實用面積436方呎，呎價約18,371元。
ST. GEORGE'S賣9500萬
信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS交投不斷，過去5日共沽3個單位，套現逾2.3億元。包括昨以9,500萬元連一個車位售出2座12樓B室三房單位，實用面積1,868方呎，呎價約50,857元。
由恒基地產(00012)與會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，昨以3,270萬元招標售出2座19樓B室三房戶，呎價約32,635元。
Blue Coast周六發售9伙
同時，長實集團(01113)的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，亦招標售出5樓6號四房單位，實用面積2,169方呎，連一個車位以1.17億元成交，呎價約53,942元。同系香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，將於周六以先到先得形式發售9伙三房戶，折實價約1,741萬元起。
該公司與新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，昨售出3伙，套現約2,000萬元。其中一伙屬三房戶，享有新增的送車位優惠。
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