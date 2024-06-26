新盤概況：天璽•海四房售1.15億

同系樓盤接二連三開單，大埔白石角雲滙第1期招標沽出1座12樓A1室三房戶，實用面積953方呎，成交價逾1,817.1萬元，呎價約19,068元，買家另可享約14%現金回贈。元朗The YOHO Hub II以800.97萬元售出第8座55樓B室兩房戶，實用面積436方呎，呎價約18,371元。