二手慘淡蝕讓未停

浪翠園3年貶28% 新都城損手155萬 二手樓市交投淡靜，市場僅錄零星買賣，並多屬蝕讓或低價個案。深井浪翠園兩房單位，劈價至388萬元獲承接，樓價逾3年帳面貶值約28%。將軍澳指標屋苑新都城成交價險守「5球」，原業主同樣持貨約3年多，帳面虧蝕155萬元。

浪翠園本月錄至少兩宗損手轉讓。晉誠地產劉嘉麟表示，上述為浪翠園1期3座高層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，設落地玻璃窗，有裝修，原先叫價430萬元，減價42萬元，獲外區上車客購入，呎價約8,362元，原業主於2021年3月以540萬元購入，帳面蝕152萬元。

將軍澳本月二手交投轉靜。中原關偉豪指，新都城1期3座低層G室，實用面積約364方呎，最近僅以503萬元成交，呎價約13,819元。原業主於2021年3月以658萬元購入，單位期內帳面貶值約24%。

迎海‧星灣御樓價返10年前 二手業主接受現實，紛紛蝕賣沽貨。萬方地產葉搏麟稱，沙田帝堡城1座高層D室，實用面積約580方呎，放盤約5個月，減價至735萬元成交，較2021年中購入價帳面低約144萬元，成交呎價約12,672元。

北角柏傲山再現貶值成交。市場消息透露，屋苑3座高層單位，市場放盤多年，劈價800萬元，成交價1,900萬元，呎價約25,850元，約9年多帳面蝕575萬元，單位貶值約23%。

各區成交價繼續尋底。美聯李天傑表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座極高層B室，實用面積約564方呎，屬全海景放盤，獲用家多番議價後，最終以880萬元承接，呎價約15,603元。原業主於2014年以869.1萬元購入，帳面僅升值10.9萬元，最新做價重返約10年前水平。

新屯中銀主盤較高位冧38% 香港置業謝啟源指，長沙灣宇晴軒3座中層B室，實用面積約441方呎，放售約6個月後，累減92萬元，獲外區首置客斥資658萬元購入，呎價約14,921元，低市價約10%。

此外，銀主出貨比業主更為積極。置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心2座高層同類物業，實用面積約603方呎，剛以448萬元售出，呎價約7,430元。資料顯示，樓下同類型單位2021年曾以719萬元登記售出，現時成交價較高位回落約38%。

近日二手市場成交概況