簡訊一覽
●包浩斯(00483)截至今年3月底止年度賺121.4萬元，按年大跌97.35%；每股盈利0.3仙，不派末期息。
●嘉利國際(01050)截至今年3月底止年度賺1.69億元，按年跌56.06%，若撇除去年的已終止經營業務溢利，按年減幅為6.94%，末期息每股4仙。
●中港照相(01123)截至今年3月底止年度純利2,975.6萬元，按年跌27%，派末期息每股1仙。
●文化傳信(00343)截至今年3月底止年度虧損2,078.2萬元，按年收窄44.16%，不派息。
●阿里巴巴(09988)旗下跨境出口B2C（企業對消費者）電商平台全球速賣通（AliExpress）宣布，與巴西數碼零售平台Magalu達成戰略合作，下個季度起全球速賣通平台上的Choice商品，將在Magalu上同步開賣。
●寶光實業(00084)截至今年3月底止賺4.73億元，按年大增8.31倍；每股盈利45.21仙，不派息。純利大增原因之一乃期內出售一間附屬公司及一批鐘錶錄得出售收益5.44億元。
●渣打銀行（香港）宣布，作為獨家牽頭安排行、簿記行及包銷行、綠色貸款協調行、初始貸款行及代理行，協助浙江正泰電器股份在市場上成功推出一筆3年期承諾性綠色定期歐元貸款加「綠鞋選擇權」（Greenshoe Option）的銀團貸款項目。
●馬來西亞5月的年度通脹率為2%，高於前值的1.8%；預測值為1.9%。另加拿大5月通脹率為2.9%，高於前值的2.7%；預測值為2.6%。
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