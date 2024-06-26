●渣打銀行（香港）宣布，作為獨家牽頭安排行、簿記行及包銷行、綠色貸款協調行、初始貸款行及代理行，協助浙江正泰電器股份在市場上成功推出一筆3年期承諾性綠色定期歐元貸款加「綠鞋選擇權」（Greenshoe Option）的銀團貸款項目。