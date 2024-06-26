諾和諾德減肥藥准內地上市 股價漲

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）的「減肥神針」Wegovy已獲中國國家藥品監督管理局批准在內地用於長期體重管理的上市申請，中文名「諾和盈」。儘管諾和諾德未透露售價或具體上市時間，但透露「會盡快把這款產品帶入中國」，刺激股價周二首度突破1,000丹麥克朗大關。

擬斥319億擴建美廠房 不管如何，諾和盈的減量版本「Ozempic」用於治療糖尿病，兩款藥在西方相當渴市。諾和諾德宣布，擬投資41億美元（約319.8億港元）擴充美國北卡羅萊納州的產能，擴建面積相當於當地現有3家廠房的總和，並會增聘1,000人。

另邊廂，中生製藥開發的「利拉魯肽注射液」（貝樂林）獲國家藥監局的上市批准，用於成人二型糖尿病患者控制血糖。「利拉魯肽」算是「司美魯格肽」的「表親」，原理是增強胰島β細胞的葡萄糖依賴性胰島素分泌，亦可控制肥胖症患者的體重，或治療心血管系統疾病和神經系統疾病。

該企稱，貝樂林的原料藥生產製備流程長、工藝與質控俱難，但集團能自製關鍵工具酶和酰化修飾劑，成功提高原料藥工藝、質量及成本可控性，產能亦足；「司美格魯肽」方面處於臨床三期，有望幫助中國糖尿病和肥胖症患者。