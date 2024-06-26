日圓恐跌落4.58港元

資金與日本當局繼續「搓波」，官員連日「出口術」使淡友投鼠忌器，日圓兌每美元連續3日逼近卻始終未有跌穿160大關。然而，日本的金融機構也不看好圓匯，不排除會跌至170，創1986年之後新低，相當於每百日圓兌4.58港元。

三井住友DS資產管理和瑞穗銀行俱預測圓匯會創38年新低，理由其實毫不新鮮——聯儲局今年減息幅度預期愈降愈低，日本息口卻仍接近零，跟美國相差太遠。三井住友的基金經理國部真二表示，日本如若再入市托匯，圓匯也許會反彈至150以上，但長遠而言，還是會朝170下滑。

日央行官員：息口太低 內閣官房長官林芳正昨日接力「出口術」，謂政府正密切注視匯市發展，會對過度波動作適當反應……以免打擊企業和家庭需求。日本央行則似乎透過3個消息人士向外媒放風，「就算觸發市場震盪或經濟嚴重下滑，每次議息都不會排除加息，包括7月（30至31日）……以日本現時的通脹，息口明顯太低。」

日央行行長植田和男早前說過縮表規模會「相當大」，但該批消息人士稱，為平衡圓匯過弱和避免債息抽升太多，「應該會公布每月減持多少，以便按需調整，而且是一個窄的範圍，涉及不同年期，以免扭曲孳息曲線，又可以加設條款，一旦市況太過波動，就會減慢甚或暫停縮表」。

宏觀經濟研究公司東京短資社長加藤出表示，如果日圓繼續貶值，日央行下月可以加息和縮表雙管齊下，「單是縮表未必能夠鎮得住沽壓……因為日央行始終要顧及債市穩定，縮表只會循序漸進，逐季加大力度。」

日本兌每美元昨於159區間窄幅上落，日經平均指數再升368點，收報39,173點。近日陷於負面消息的豐田汽車股價升4.63%，成升市一大動力。