道指低開 聯儲官員：減息時機未到

美股周二早段個別發展，道指跌98點，報39,312點；標指升11點，報5,459點；以科技股為主的納指升98點，報17,595點。摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic表示，美股的升勢變得「愈來愈窄」，推動股票指數上漲的成分股所佔份額不斷下降，情況令人擔憂。

Kolanovic指出，目前標指成分股中，高於50日移動平均線的股票比例已從先前的90%左右，降至只有一半。這種升勢收窄的情況愈演愈烈，而且一些指標也顯示市場風險增加。

不過，貝萊德智庫（BII）主管Jean Boivin指，美國科技股的升勢集中，是人工智能（AI）主題的「特點」而非「缺點」，在未來6至12個月內繼續增持美股，看好AI主題。

美樓價指數升幅超預期 另邊廂，聯儲局理事鮑曼表示，現在仍不是減息時機，如果通脹回落沒有進展，甚至不排除支持加息。她又稱，在上次議息會議期間，她個人維持了今年不減息的預測，並反映在「點陣圖」的經濟預測投票結果。

數據方面，美國4月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季節調整後，按月增長0.38%，高過預期。美國6月諮商會消費信心指數報100.4，高過預期。

產量不達標 空巴削盈測 企業消息方面，歐洲飛機生產商空中巴士（Airbus）表示，在經過審視後，認為公司無法實現今年原定的生產目標，即交付800架商用飛機。該公司亦把全年息稅前盈利（EBIT）預測下調至55億歐元，此前則為65億至70億歐元。空巴股價曾跌11.58%，低見131.54歐元。