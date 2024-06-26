瑞士寶盛料特朗普重掌白宮 利科企併購

Mark Matthews（左）指，特朗普或撤回限制科企收購政策。中為Bhaskar Laxminarayan，右為鄧啟志。

今年底的美國大選是全球焦點之一，瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews指出，特朗普在投注網站賠率及民調數據方面都展現出很大的優勢，相信他能夠再次入主白宮。就行業而言，特朗普當選的結果對科技行業影響最大，因為他曾經說過會取消現屆政府此前修改的企業併購指南，這意味着新政之下大型科企併購可能變得更加容易。

通脹高企 不利民主黨 Matthews表示，大選最終結果可能不止是特朗普重掌白宮，甚至共和黨可能會掌控參眾兩院。他提到美國的通脹問題，指許多美國人都飽受通脹之苦，包括快餐店大幅加價。「對他們而言通脹是非常糟糕的事情」，因此選情不利於執政的民主黨。他又提到，從陰謀論的角度來看，如果現屆總統拜登在選舉辯論期間表現太差，民主黨甚至可能會換人出選。

他指出，特朗普上台後，可能會撤回現屆政府限制大型科技企業進行收購政策，因而有利於科技行業，具體例子就如當初Facebook（現稱Meta）收購WhatsApp。「這些科技巨頭有能力讓小公司增長得更快，比起靠自己發展業務。」在拜登推動相關限制政策之前，科技公司併購一直都是大趨勢。

值得留意的是，選舉結果對於股市表現的具體影響，最終還要視乎是否兌現選舉承諾，以及經濟環境等因素，比如拜登取消對石油行業的補貼，大力推動新能源，但他首年任期中表現最好的卻是石油及燃氣股。特朗普當初也說了許多不利科技股的言論，包括聲言要強迫亞馬遜分拆、要求蘋果公司（Apple Inc.）在美國製造產品等，但結果卻是在他任期的第一年，表現最好的居然是科技股。

估美9月降息 無礙股市 至於貨幣政策方面，瑞士寶盛預計聯儲局9月會開始減息，惟該行亞洲首席投資官兼投資管理主管Bhaskar Laxminarayan直言，減息時間點基本上對股市沒有太大影響，正如當初市場預計今年首季開始減息，如今卻拖到最快第3季，但美股依然屢創新高。