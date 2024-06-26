港迪士尼冀今年扭虧

連續9年見紅 惟上季收入淨利潤新高 華特迪士尼上月公布今年首季業績時已特別提出香港迪士尼樂園表現強勁。園方昨宣布，儘管截至去年9月底止的2023財政年度仍蝕3.56億元，連續9年「見紅」，但2024年首季收入、EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）及淨利潤一律創歷季新高。行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）有信心本財年能結束長年虧損，並指樂園已調整票價架構，會繼續留意市況，但現時未有計劃調整票價。

迪士尼樂園的財務報告期跟隨美國母公司定於每年10月至翌年9月，由於上半財年大部分時間本港仍未通關，上財年才繼續虧損，但仍按年縮窄82%，且去年4月後的下半財年經已扭虧，全年收入飆1.55倍至57.37億元，跟入場人次640萬一樣，達疫情前2018及2019財年平均的95%以上，等於母公司「樂園與體驗」海外收入的13.5%。要留意，上財年還未有「魔雪奇緣世界」的貢獻。

首3月酒店使用率逾90% 如果看去年1月至12月，即一般意義上2023年則扭虧為盈。「魔雪奇緣世界」去年11月20日開幕對迪士尼樂園的復甦更是如虎添翼，今年首3個月度假區3間酒店的使用率均超過90%，不但高於上財年的77%，亦勝2018年同期。

談及疫後本港旅遊的轉變，莫偉庭認為是來港航班尚未完全恢復、港元強勢，以及內地訪客和新一代人的消費模式較着重體驗，「但迪士尼樂園本來就是提供沉浸式體驗，是發揮想像的地方……52%賓客表示迪士尼樂園是訪港首要目的」。

望中港海外客各佔⅓ 迪士尼樂園希望未來賓客來源分布是「本地、內地和其他各佔三分之一」。然而，內地經濟陷於不景、消費信心疲弱，莫偉庭相信，「迪士尼樂園與一般零售不同，在這裏購物本身是體驗的一部分」，但也要更積極吸引東南亞旅客，「其訪客佔比已大幅提高，因為華特迪士尼在當地顯著增長，他們渴望這種體驗。」

他又稱，港人北上消費對迪士尼樂園的表現沒有負面影響，因為不能替代一家大小度假的需求，本地業務繼續做好。即使本財年人均消費增長會回落，但相信以樂園的特色產品和餐飲，增速仍會「相當健康」。上財年人均消費增長達54%，原因亦包括快證吸引到高消費旅客。

香港迪士尼總入場人次去年12月突破一億大關。莫偉庭相信，「魔雪奇緣世界」及來年的開園20周年慶祝活動能吸引各地旅客，樂園仍有很大吸引力和新鮮感，不認為其他迪士尼樂園會帶來挑戰。他表示，股東（華特迪士尼和港府）對樂園現況相當正面，相信他們有很多理由去做第二期，提振香港的旅遊業。

香港迪士尼近年收入