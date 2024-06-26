華首5月網上零售額5.7萬億 增12%

中國商務部表示，今年以來電子商務在促進消費恢復向好，拓展國際經貿合作中發揮積極作用。當中，商務部指導舉辦「雙品購物節」、「618」活動提前，帶動首5個月網上零售額達5.77萬億元（人民幣‧下同），增長12.4%，其中實體商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重為24.7%，較首4月提高0.8個百分點。

此外，重點監測網絡服務消費增長23.2%，主要在線旅遊平台入境遊銷售額增長1.9倍；人工智能相關產品增長20.8%。

商務部官員近日主持召開的消費品以舊換新部際專題會議亦披露，首5個月全國報廢汽車回收220萬輛，按年增長19.4%；新能源汽車銷售389.5萬輛，增長32.5%，佔新車銷售的33.9%；二手車交易量為786.4萬輛，按年增長8.7%。

家電方面，首5個月及5月限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額分別達到3,421億元及743億元，按年分別增長7%及12.9%。5月限額以上單位家具類商品零售額增長4.8%，按月加快3.6個百分點。

儘管比亞迪賣車有聲有色，股神巴菲特的投資旗艦巴郡於上周三再減持比亞迪H股201.75萬股，持股最新降至5.99%，換言之由6月11日起短短7個交易日，巴郡再減持比亞迪1.03%的H股。