華首5月網上零售額5.7萬億 增12%
中國商務部表示，今年以來電子商務在促進消費恢復向好，拓展國際經貿合作中發揮積極作用。當中，商務部指導舉辦「雙品購物節」、「618」活動提前，帶動首5個月網上零售額達5.77萬億元（人民幣‧下同），增長12.4%，其中實體商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重為24.7%，較首4月提高0.8個百分點。
此外，重點監測網絡服務消費增長23.2%，主要在線旅遊平台入境遊銷售額增長1.9倍；人工智能相關產品增長20.8%。
商務部官員近日主持召開的消費品以舊換新部際專題會議亦披露，首5個月全國報廢汽車回收220萬輛，按年增長19.4%；新能源汽車銷售389.5萬輛，增長32.5%，佔新車銷售的33.9%；二手車交易量為786.4萬輛，按年增長8.7%。
家電方面，首5個月及5月限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額分別達到3,421億元及743億元，按年分別增長7%及12.9%。5月限額以上單位家具類商品零售額增長4.8%，按月加快3.6個百分點。
巴郡再減持比亞迪至5.99%
車企消息方面，小鵬汽車(09868)董事長何小鵬分享其在美國加州針對特斯拉（Tesla）自動駕駛軟件（FSD）V12.3.6的版本和Waymo的自動駕駛體驗時指出，在三藩市Waymo表現更好，而FSD在硅谷和高速表現極好，可達到很高分數，且路況處理都很順暢。他又稱，FSD在數月間有很大的進步，小鵬也會向FSD學習其優秀的功能點和用戶體驗部分，相信2025年會是完全自動駕駛的ChatGPT時刻。
此外，比亞迪股份(01211)於日本推出混合動力電動車「海豹（Seal）」售價528萬日圓（約24萬元人民幣），為比亞迪於當地推出的第3款電動車，並計劃以後每年推出一款新車型。
儘管比亞迪賣車有聲有色，股神巴菲特的投資旗艦巴郡於上周三再減持比亞迪H股201.75萬股，持股最新降至5.99%，換言之由6月11日起短短7個交易日，巴郡再減持比亞迪1.03%的H股。
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