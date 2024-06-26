旺旺全年多賺18%增派息 股價飆半成

期內，該企收益235.86億元，按年升2.87%；毛利升9.13%至109.9億元，毛利率46.6%，按年升2.7個百分點，主因部分大宗原材料和包裝材料價格回落，以及生產用工策略優化。期內營運利潤升15.74%至56.09億元，營運利潤率升2.7個百分點至23.8%。

存貨周轉減9天 其中，乳品及飲料類收益按年增長7.41%至119.55億元；米果大類受惠海外市場及新興渠道的持續增長，收益增長2.28%至59.76億元；休閒食品類收益跌5.47%至55.01億元。另外，糖果小類收益再創歷史新高點。

旺旺表示，自動售貨機、OEM渠道、海外市場的收益均保持雙位數字增長；集團在產品研發創新上持續的投入，令近5年內推出的新品佔2023財年集團總收益比達雙位數。

此外，持續優化供應鏈管理，提升營運資本效率下，存貨周轉天數較對上年度下降9天，帶動現金周轉天數較去年提速11天，營運資本效率及稅前利潤的提升，令集團年度營運產生的現金按年增加11.67億元至67.52億元。