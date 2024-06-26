85%港金融機構冀虛產納核心業務

金融學院發表最新報告顯示，53%受訪本地金融機構在其營運中已使用或計劃使用虛擬資產，更有85%表示計劃在未來3年將虛擬資產納入其核心業務營運，當中以代幣化傳統資產、穩定幣、加密貨幣為未來主要發展方向。

學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表報告，分別探討去中心化金融（DeFi）及元宇宙這兩項新興科技，分析有關科技及其在金融服務業中的應用，並檢視國際和香港的監管環境。

報告稱，市場參與者認為，虛擬資產長遠可創造全新收入來源、降低成本、提升客戶體驗以及使業務變得多元化。與此同時，仍要面臨同一定義及治理架構的整體不確定性、滿足打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管要求有困難，以及關注網絡安全和數據風險等問題。

金融學院：須平衡監管發展 同時，香港擁有明確的法律和監管框架、友善的營商環境，清晰的企業管治架構、穩健的金融基礎設施，以及擁有區塊鏈技能的人才庫，有助促進虛擬資產和去中心化金融市場的發展，以及元宇宙技術的實踐。

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，去中心化金融和元宇宙相關的新興科技，與更廣泛的虛擬資產和Web3發展息息相關，希望透過報告提高業界對相關技術的認知，促進新興科技在香港金融市場健康發展與應用。

他指，相關科技仍處於初步階段，全球不同監管機構在應對新科技、創新及市場發展，一般採取「相同業務、相同風險、相同監管」的指導原則，而科技演變一日千里，需要平衡監管及市場發展。當局亦積極參與國際間相關討論及政策制訂，確保本港監管法規與國際市場接軌。