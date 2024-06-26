最佳航空公司榜 聯合航空僅排42

國泰航空表示，會於未來3年陸續推出全新機艙產品，包括今年稍後時間在波音777-300ER客機推出商務、特選經濟客艙及經濟客艙，明年則有首架波音777-9客機加入機隊。

港上月出口增14.8% 另邊廂，本港上月的進出口表現符預期。政府統計處公布，5月份本港商品整體出口貨值為3,759億元，按年上升14.8%，是連續3個月出現正數；進口貨值則升9.6%至3,881億元，創4個月高。期內錄得有形貿易逆差121億元，相等於商品進口貨值的3.1%，多過上月的101億元。

首5個月，本港商品整體出口貨值按年升12.5%，進口貨值上升7.4%，有形貿易逆差為1,052億元，相等於商品進口貨值的5.5%。

輸往亞洲貨值揚18% 按地區劃分，5月輸往亞洲的整體出口貨值上升18.7%，當中馬來西亞升50.2%，越南升31.5%，內地升23.6%，泰國升23.4%，菲律賓升18.9%。不過，輸往印度的整體出口貨值錄得16.1%跌幅。

與此同時，上月輸往美國的出口貨值亦升26.6%，惟輸往瑞士和荷蘭的整體出口貨值錄得跌幅，分別跌25.7%及13.3%。

至於按貨品類別來看，上月出口以「電動機械、儀器和用具及零件」最勁，升幅為16.3%；「辦公室機器和自動資料處理儀器」亦升43.4%。

港府發言人表示，5月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長，料本港出口表現應會保持正面，惟要留意地緣政治緊張局勢或會帶來不確定性，會密切留意情況。

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