MPF半年回報料6% 望5年最佳

強積金（MPF）研究機構積金評級表示，強積金有望在今年第二季和上半年同時錄得正回報。6月份截至20日，積金評級所有基金表現指數回報率約1.59%，預計第二季至今累計回報率約3.46%，是連續第三個季度錄得正回報；而預計本年迄今累計收益約6.02%，若月底能達此目標，將是強積金自2019年以來最佳的上半年表現，也是自強積金成立以來第五個最佳的上半年開局，而投資收益來自本地和海外股市。

以港元計算，估算強積金6月份以來投資收益約123億元，即人均獲利約2,600元；第二季度迄今的累計投資收益約341億元，或每位成員平均收益約7,200元；年初迄今累計投資收益約626億元，或每位成員平均收益約13,200元。

美股基金表現最強 積金評級預計，美國股票基金將在2024年上半年位列強積金表現榜榜首，並將錄得自強積金推出以來第四高的首6個月回報。在計入強積金供款後，估算截至6月底強積金總資產約為1.23萬億元，按月上升約163億元，較第一季增加約469億元，本年至今增加約893億元。若月底能達此目標，這將是強積金總資產的歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為25.87萬元，比5月底增約3,400元，第二季度增加約9,900元，今年迄今增加約1.88萬元。

積金易平台今推出 此外，財經事務及庫務局官員發文指，「積金易」平台（eMPF Platform）今日推出，首名受託人萬通信託旗下的強積金成員及僱主，註冊「積金易」平台戶口後，僱員可隨時用手機或電腦檢視強積金戶口，查看僱主有否準時供款等。至於其餘強積金計劃，會按照受託人資產管理規模，以「先細後大」的原則逐一加入平台，到明年底「積金易」平台全面運作。

該局引述積金局估算，「積金易」平台運作首兩年，行政費會降低約36%，運作首10年累計可節省約300億至400億元成本，相等於行政費降約41至55%。

宏觀而言，「積金易」平台可降低強積金服務提供者的入行門檻，吸引更多企業和資金參與，從而促進強積金行業的發展和提升競爭，加大本地養老金融市場的發展動力。而善用金融科技解決強積金制度的各項痛點，亦有望為推行其他強積金改革措施，如「全自由行」鋪路。

積金評級指數回報率