恒指彈上萬八 一年目標19500

本港股市靠穩，恒生指數扭轉3日跌勢，收市守住萬八關，報18,072點，惟全日成交再縮2.83%至937.8億元，第二日不足千億元規模。瑞士寶盛坦言，港股與內地經濟前景及內房市場有較大關係，投資者仍觀望內地出台更多政策，特別是下月的三中全會，亦解釋了為何近期港股大市近期成交較低，維持恒指12個月目標19,500點。