恒指彈上萬八 一年目標19500
本港股市靠穩，恒生指數扭轉3日跌勢，收市守住萬八關，報18,072點，惟全日成交再縮2.83%至937.8億元，第二日不足千億元規模。瑞士寶盛坦言，港股與內地經濟前景及內房市場有較大關係，投資者仍觀望內地出台更多政策，特別是下月的三中全會，亦解釋了為何近期港股大市近期成交較低，維持恒指12個月目標19,500點。
恒指昨日高開60點，早段最多升203點，其後跟隨內地股市下挫，倒跌最多68點，低見17,959點，收市再轉升45點。國企指數升23點，報6,464點；科技指數跌22點，報3,655點。「北水」轉淨流入3.23億元。
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消息指，美團正與投行商討準備今年發行普通債券，或涉逾10億美元（約78億港元），用途包括補充營運資本、償還一些明年起到期的債券，以及擴充業務。
分析師鄧啟志指出，港股早前經歷一輪升浪後，現正處於整固階段，未來有機會出現第二波升浪，惟須視乎地方政府對5月中宣布的內房刺激措施的執行進度，另市場亦正等待內房交投數據好轉。
港交所助配對內地機遇
另外，香港交易所(00388)行政總裁陳翊庭表示，內地居民儲蓄率高，但進行環球資產配置的渠道有限，導致龐大的多元化投資需求被壓抑。同時，全球市場配置在內地資產嚴重不足，現時投資內地A股比重只有3%，遠低於美國的15%和日本的逾30%。資本市場的功能是將資本及機遇作出配對，而港交所作為內地和全球其他地方的超級連繫人，期望將內地機遇與全球資本配對起來。
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