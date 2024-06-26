世茂擬優化債務重組條款

許榮茂父女將離任子企 世茂上月決定，進一步延遲其境外債務重組方案的「早鳥」及一般同意費截止日期，將分別於本周五及下月底屆滿。據外媒報道，在世茂提出優化重組條款之前，相關債權人對該企3個月前首次提出的重組計劃仍有其他考慮，而今次擬修訂後的提議之中，就對條款進行輕微改進，包括可能提高債權人可追回的最低現金額。

不過，剛於本月在A股退市不足兩周的上海世茂面臨更大難關。上海世茂昨公布境內公司債券持有人會議的結果，顯示3項議案表決均未能通過，該筆公司債券本金20億元（人民幣‧下同）。由於是次會議只有23家債券持有人出席，持有債券數量佔未償還債券總額的24.31%，即使3項議案的同意票均為22.5%，反對票為1.81%，但按規定，會議決議須經超過持有該期未償還債券總額二分之一有表決權的債券持有人同意，方可生效。

同時，上海世茂的董事及監事發生重大變更，涉及多名高層，包括許榮茂及許薇薇兩父女及多位獨立董事和監事，任職時間直至今年6月。另外，公司公布7項新任職安排，主要獲任命為新董事、監事和職工監事，他們的任職時間將從今年6月開始，為期3年。這項重要人事變動已於周一經股東會審議通過，上海世茂強調，相關人事變更不會對公司的日常管理、生產經營以及償債能力產生重大不利影響。

深圳二手樓買賣3年高 在撐樓市新政的氛圍下，新盤開發商未能趁機發圍，一線城市的二手樓市卻先彈起。深圳市房地產中介協會的數據顯示，上周二手樓成交量錄1,362套，按周增4%，再創近3年來新高。