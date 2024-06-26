華去年財赤4萬億符預算

被視為內地「經濟體檢」的年度審計工作報告出爐！內地審計署公布，去年中央一般公共預算收入總額10.74萬億元（人民幣‧下同），支出14.9萬億元，赤字達4.16萬億元，與調整後的預算持平。審計署政策研究室副主任林海表示，數據反映出中央財政管理情況較好。

地方轉移支付增6% 林氏指，中央一般公共預算支出按年增長6.4%，對地方轉移支付按年增加6.1%，全年新增稅費優惠超過2.2萬億元，保持了必要的財政支出強度和對經濟恢復的支持力度。

在中央部門預算執行方面，去年重點審計的41個部門及所屬346家單位，收到財政預算撥款5,824.04億元，發現各類問題金額226.26億元，存在中央部門預算執行問題向部門所屬單位下沉轉移的趨勢。

另外，審計署對22戶央企帳面進行審計時，發現會計訊息不實、國有資產資金管理薄弱等問題，而在重點審計的12家國有金融機構中，6家金融機構的信貸投放含金量不高，有的將其他類貸款違規變做為科技、綠色、涉農等重點領域貸款。4家銀行680.59億元名義上投向科技創新領域的貸款被挪作他用或空轉套利。

該署自去年5月以來，共發現並移送重大違紀違法問題線索310多件，涉及逾1,200人。