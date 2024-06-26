人民幣連日貶 勢出招防風險

息差經濟等逆風席捲 專家：年底7.1算仍可見 牽動全球第二大經濟體中國的人均國民總收入（GNI）其中一大因素，乃人民幣匯率走勢。由官方開出的人民幣中間價連續5個交易日下行，周二報7.1225兌每美元，續刷新逾7個月低位。分析指，人民幣匯價雖受多重逆風吹襲，但季節性購匯（即沽出人民幣、買入外幣）需求升溫下，料中方針對中間價提前部署，將有助避免人民幣在岸價觸及波幅限制時，進一步增加匯率超調的風險。

昨日人民幣中間價按日跌24點子，在岸價下午4時30分收報7.2628，亦挫10點子，離岸價更低見7.2863，每百港元兌約93.32元人民幣。為維護半年結流動性平穩，人行昨於公開市場進行3,000億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日規模為4月底以來最大，全日淨投放規模2,140億元。

外資法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，內地一直面臨資本外流的風險，影響人民幣匯率，尤其是基於美元強勢的情況，加上地緣政治風險都讓情況變得更複雜。

A股受壓 外資掟貨33億 投行瑞銀亦認為，受中美息差、美匯指數走勢、內地經濟增長放緩，以及內地樓市持續低迷影響，恐再拖累人民幣走勢。不過，該行相信人民銀行或採取不同措施，包括利用逆周期工具等，阻止人民幣在岸價走向7.3算。同時，基於看好內地經濟增長前景穩定等因素，該行估計人民幣今年底將轉強，料見7.1至7.2算。

以人民幣計價的滬深3大指數也連挫5日，滬綜指全日收跌0.44%，報2,950點的4個月收市低位。深成指及深圳創業板指數分別跌0.83%及1.82%，報8,850點及1,700點，均創第二季來新低。滬深兩市主板成交僅錄6,481億元，外資透過滬深股通淨沽出33.67億元A股。

內地惟有適時趕派「定心丸」。中國國務院最高領導人昨在世界經濟論壇（又稱夏季達沃斯論壇）上揚言，第二季內地經濟有望穩中向好，有信心、有能力實現全年約5%的經濟增長目標。他續指，疫後內地經濟就像大病初愈階段，「按中醫理論，這時不能下猛藥」，在解決重大經濟問題時，要以財政政策及金融手段的「組合拳」應對；在宏觀調控採取重大政策時更要長短結合、標本兼治。

他更提醒，如果各國只考慮自身利益，甚至不惜開倒車，搞脫鈎斷鏈，只會抬高全球經濟運行成本，惟補充科技及產業變革可為經濟帶來新增長動力。

內地人均收入達中高水平 不過，國際評級機構惠譽指，去年中國居民債務佔可支配收入的比率僅約115%，屬中等水平。且居民債務增速顯著放緩，不但反映內地樓市趨勢，亦顯示出消費貸款需求疲弱。一旦居民債務大跌，可能制約經濟增長，從而抑制銀行零售貸增長，令內銀盈利能力承壓。

人行前副行長朱民昨也提及，目前消費佔內地國內生產總值（GDP）的比重與2000年相比有所下降，原因包括內地已進入中高收入國家之列，人們較關注奢侈式消費等服務消費。參考世界銀行數據，內地人均GNI於2022年為12,850美元，達到世銀去年7月定義的中高收入國家標準，即4,466至13,845美元之間；另有外媒指去年內地人均GNI已回落至12,597美元，主要受人民幣匯率及經濟放緩影響。

房產消費佔GDP或降至12% 考慮到樓市不穩，朱民估計，內地房產消費佔比或降至約12%，惟對於消費格局，他認為是好消息。因這有機會釋放4至5%的GDP用於其他消費上，而22至60歲族群將是未來消費主力，從政策制訂角度而言，朱指當局須提振上述年齡人群消費，提供更多供需匹配的消費品。

在岸人民幣年內走勢 內地人均國民總收入