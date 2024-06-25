產經

輪商精選：博恒指彈留意25250

港股連跌3日，昨日最低回試至近17,800點位置，但尾市科技股發力，助恒生指數收復萬八點關。如料港股能站穩回升，看好可留意恒指認購證25250，行使價20,502點，11月到期，實際槓桿14.4倍。另方面，內地周四將公布工業利潤數據，如看淡數據及恒指，可留意中短期認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿12.6倍。
個股方面，有報道指中歐擬就歐盟對華電動車反補貼調查磋商，比亞迪股份(01211)昨收市升0.59%。如看好磋商結果及比亞迪股價，可參考認購證21414，行使價280.2元，8月到期，實際槓桿12.1倍。相反，淡倉部署可關注比亞迪認沽證21013，行使價198元，12月到期，實際槓桿5.9倍。
看好騰訊吼25331
同樣處於高位整固的騰訊控股(00700)，旗下《王者榮耀》正式邁出全球化步伐，上線東南亞、北美、歐洲等市場。騰訊股價於20天線水平爭持，如看好手遊收入，可留意騰訊認購證25331，行使價506.5元，12月到期，實際槓桿9.3倍。相反，如看淡可參考騰訊認沽證25289，行使價332.8元，11月到期，實際槓桿8.9倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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