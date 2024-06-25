輪商精選：博恒指彈留意25250
港股連跌3日，昨日最低回試至近17,800點位置，但尾市科技股發力，助恒生指數收復萬八點關。如料港股能站穩回升，看好可留意恒指認購證25250，行使價20,502點，11月到期，實際槓桿14.4倍。另方面，內地周四將公布工業利潤數據，如看淡數據及恒指，可留意中短期認沽證24301，行使價16,816點，9月到期，實際槓桿12.6倍。
個股方面，有報道指中歐擬就歐盟對華電動車反補貼調查磋商，比亞迪股份(01211)昨收市升0.59%。如看好磋商結果及比亞迪股價，可參考認購證21414，行使價280.2元，8月到期，實際槓桿12.1倍。相反，淡倉部署可關注比亞迪認沽證21013，行使價198元，12月到期，實際槓桿5.9倍。
看好騰訊吼25331
同樣處於高位整固的騰訊控股(00700)，旗下《王者榮耀》正式邁出全球化步伐，上線東南亞、北美、歐洲等市場。騰訊股價於20天線水平爭持，如看好手遊收入，可留意騰訊認購證25331，行使價506.5元，12月到期，實際槓桿9.3倍。相反，如看淡可參考騰訊認沽證25289，行使價332.8元，11月到期，實際槓桿8.9倍。
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