大行觀點：美國債仍吸引 有助分散風險

年初以來，美國聯儲局貨幣政策預期急劇逆轉。由於通脹出乎意料居高不下，導致預期減息次數減少，目前仍看好美國優質的中期固定收益，屬吸引投資機會。其後美國公布的多項數據均高於預期，令市場意外，意味通脹情況或比預期持久。美國經濟亦出乎意料地強韌，未見任何放緩迹象。

最好的進攻就是良好防守，尤其是目前不明朗市況下，利率或較長時間維持較高水平，這能支持優先考慮質素和流動性的論點。

從全球角度來看，美國國庫債券的相對價值顯得吸引。綜觀已發展市場，美國國債提供數一數二的高孳息率，而歐洲央行本月已啟動減息。隨着投資者追求更高孳息率，政策分歧或會為美國國債提供進一步支持。

聯儲減息取態審慎 此外，企業債券市場的技術因素亦可於未來數月為美國國債提供支持。今年市場對企業債券的需求異常強勁；雖然市場供應暫時仍足以應付，但未來一旦出現供不應求情況，投資者或會轉持國債作為替代品，尤其是現時10年期美債孳息率仍逾4厘。

最後，值得注意的是，聯儲局對未來會否有加息取態，或會與轉向減息的取態一樣審慎，畢竟通脹並非當局唯一關注的重點，聯儲局也要在推動充分就業與穩定物價之間取得平衡。

儘管固定收益市場波動加劇，情況並不理想，但優質債券仍提供多年來數一數二的高孳息率。歷史數據顯示，初始孳息率決定90%的5年遠期回報，表明即使短期內並未出現減息，固定收益資產仍有機會為投資者帶來正面總回報。除提供吸引的孳息率外，優質固定收益資產亦可於股票下跌時發揮分散風險的潛在作用。

總括而言，優先考慮質素和流動性的主動型固定收益投資組合，既可保持孳息率優勢，同時亦擁有利條件，可於經濟一旦開始失去動力時作出應對。

宏利投資