股市估市：港股重新吸金成後市關鍵

上周恒生指數一度受惠於陸家嘴論壇消息而上升，包括中國證監會宣布推出「科創板8條」，再配合國務院旗下國新投資宣布認購中證國新港股通央企紅利交易所買賣基金（ETF），首批3隻港股通央企紅利主題基金已推出等，利好消息一度刺激恒指於上周三及周四曾經突破10天及20天線水平。

奈何港股依然欠缺上升動力，上周五即見顯著回調，再度回試50天線支持，昨日更低開，一度跌逾200點，幸好日內高走，最終險守萬八點收市。儘管恒指再次失守50天線，惟6月17日的低位仍守穩。樂觀點看，更有機會形成雙底走勢，因此未需要太悲觀。

投資者傾向短線炒作 經過上周後，現時對港股有幾點看法。首先，港股投資者仍對市場正面消息抱有樂觀態度，從國新投資宣布認購港股通央企紅利ETF的當日，恒指是能夠價量齊升的，當然成交金額不可與5月時比較，惟總算吸引到資金炒作，也有點憧憬。相比下，內地股市就算有「科創板8條」消息，惟A股走勢不升反跌，反映兩地分別。

然而，市場亢奮一日後，短短兩、三個交易日一度回調至17,800點水平，反映投資者不再只因為「國家隊」入市消息而長期興奮，資金在一日後見沒有好消息跟隨，便會短線離場，足見市場需要的是更多好消息，才可以令恒指真正彈得起。半年結將至，儘管港股可能因為粉飾櫥窗而短線反彈，但半年結後，全球資金會否再看得起港股才是關鍵。

本周五是第一關，美國將公布5月份個人消費開支（PCE）物價指數，投資者十分關注繼美國5月份消費物價指數（CPI）和生產價格指數（PPI）意外下行之後，PCE數據會否向聯儲局的降息路徑提供更多靈活性。

聯儲局主席鮑威爾在最近的會議上指出，政策制訂者在放鬆政策之前，仍需對通脹下降有「更大的信心」。市場預期今次美國5月總體PCE物價按年增速將從2.7%降至2.6%，而按月增速將從0.3%降至0.1%；核心PCE物價按年增速預計將從2.8%降至2.6%，而按月增速將從0.2%降至0.1%，整體的預測是持續放緩。

恒指兩大防線不容失 值得留意的是，今次預測核心PCE物價按月增速已降至0.1%，這更意味未來6月份數據會否出現按月負增長。市場現時預期聯儲局今年會降息兩次，每次0.25厘，同時增加9月開始減息的可能性。假如今次的PCE數據給予市場驚喜，不排除一踏入下半年的投資主題便是股票。

市場人士一直說，港股處於很低估值狀態，因此再出現一次5月初的興奮行情也說不定，只要有好消息便能成事。當然，前提是恒指在上半年的最後幾個交易日仍守得到多條平均線，包括250天線的17,567點，以及最後防線100天線的17,241點。因此，短線不要望反彈，只求守穩就好。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）