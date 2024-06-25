首4月私宅動工3326伙 5年新高

龍圃別墅准建4層高住宅

利嘉閣陳海潮表示，以按月統計，4月私宅動工量錄得2,178伙，扭轉3月「零動工」淡況，為今年單月最多。主要是有大型住宅動工所帶動，包括上水古洞第25區項目，提供2,067個單位。反觀，今年落成量相對落後，首4個月暫錄5,601伙，按年少約21.5%，為3年同期低位。