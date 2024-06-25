首4月私宅動工3326伙 5年新高
私人住宅動工進度不俗，屋宇署資料顯示，今年首4個月相關數字錄得3,326伙，較去年同期增加約4.7%，並為5年同期新高。
龍圃別墅准建4層高住宅
利嘉閣陳海潮表示，以按月統計，4月私宅動工量錄得2,178伙，扭轉3月「零動工」淡況，為今年單月最多。主要是有大型住宅動工所帶動，包括上水古洞第25區項目，提供2,067個單位。反觀，今年落成量相對落後，首4個月暫錄5,601伙，按年少約21.5%，為3年同期低位。
此外，屋宇署數據亦顯示，4月批出13份建築圖則，其中6項為住宅及商住發展，獲批個案多屬規模較細小項目。其中，雅居樂集團(03383)去年透過強制拍賣統一業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅，准建一幢樓高4層分層住宅，總樓面約2.53萬方呎。
部分港島豪宅項目亦獲批圖則，包括渣甸山白建時道41至45號，准建為一幢樓高5層分層住宅，樓面面積約9,540方呎。至於舂磡角道54號，則可發展為一幢樓高3層的獨立屋，總樓面約7,433方呎。
商用物業方面，新鴻基地產(00016)觀塘安達臣道對出商業項目，獲批建一幢4層高商用物業，總樓面約10.49萬方呎。該集團於2022年以2.96億元投得項目，當時表示會發展成中等檔次的民生商場。
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