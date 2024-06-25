NOVO LAND 3B周五賣156伙
新界大型項目銷情理想，部署再接再厲。新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，落實周五作次輪銷售，共發售156伙。新地副董事總經理雷霆表示，有118伙以價單形式出售，38伙特色單位則以招標形式發售。
瓏珀山招標連沽4戶
新地代理總經理陳漢麟稱，價單單位涵蓋10伙開放式單位，27伙一房單位、49伙兩房單位及32伙三房單位，折實售價299.37萬至843.79萬元，呎價11,079至12,724元。次輪將於周五下午一時截票。
同系沙田瓏珀山昨日招標連沽4伙，總成交金額共7,515.59萬元。項目自上月底至今，累沽44伙。天水圍Wetland Seasons Bay第3期亦連售3伙，總成交金額逾2,032萬元。
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，於過去4日接獲426張入票，按首張價單提供50伙計，暫錄超額認購逾7.5倍。發展商指，市場反應算理想，符合預期，最快日內加推第2張價單。
市場消息指，沙田九肚豪宅新盤澐灃及澐瀚，近日減價出售約14伙，個別洋房放售價較5年半前成交價低約五成。正推售單位入場費約602萬元，為澐灃的6座低層C室，實用面積544方呎，連81方呎花園。
宏安地產(01243)的旺角Larchwood更新價單，將3伙開放式戶及3伙一房戶的售價下調，劃一折實價分別為568.8萬元及699.9萬元，減幅最多約6.6%。項目安排周五發售7伙。
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