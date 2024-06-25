NOVO LAND 3B周五賣156伙

瓏珀山招標連沽4戶

新地代理總經理陳漢麟稱，價單單位涵蓋10伙開放式單位，27伙一房單位、49伙兩房單位及32伙三房單位，折實售價299.37萬至843.79萬元，呎價11,079至12,724元。次輪將於周五下午一時截票。