季內售84伙 ST. GEORGE'S 4日沽兩單位

儘管新盤市場氣氛回落，惟豪宅交投未見減弱。據本報統計，樓價5,000萬元或以上的一手大額成交，於第二季暫錄約84宗，與去年同期約50宗相比，已多出逾68%。當中近七成來自港島南區及啟德新發展區。而何文田ST. GEORGE'S MANSIONS 4日內連沽兩伙，最新有三房戶以7,000萬元沽出。