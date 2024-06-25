豪宅新盤多銷七成
季內售84伙 ST. GEORGE'S 4日沽兩單位
儘管新盤市場氣氛回落，惟豪宅交投未見減弱。據本報統計，樓價5,000萬元或以上的一手大額成交，於第二季暫錄約84宗，與去年同期約50宗相比，已多出逾68%。當中近七成來自港島南區及啟德新發展區。而何文田ST. GEORGE'S MANSIONS 4日內連沽兩伙，最新有三房戶以7,000萬元沽出。
本季截至昨日，逾5,000萬元一手成交量，與今年首季約90宗相若，反映豪宅交投連續兩季表現活躍。期內大額交投若按地區劃分，南區佔約34宗，啟德則佔約23宗。上述兩區於上半年有多個豪宅全新盤供應，包括赤柱ONE STANLEY，啟德跑道區的天璽•海等，亦帶動整體豪宅交投量維持高位。
緹外四房1.92億成交
至於九龍傳統豪宅區之一的何文田，亦不乏追捧。信和置業(00083)等合作發展的加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨再售出3座7樓B室，實用面積1,839方呎，屬三房雙套間隔，連一個車位以7,000萬元售出，呎價約38,064元。資料顯示，買家採用成交期為360日的付款方法入市，可享先住後付優惠，及4.25%的代繳從價印花稅優惠。
同時，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，招標沽出第6座2樓A室四房戶，實用面積3,787方呎，連一個車位以1.92億元成交，呎價約50,700元。資料顯示，該單位連同家具售出，買家可於明年12月前才付清樓價，並享有提早佔用優惠及4.25%的從價印花稅津貼。
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