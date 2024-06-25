簡訊一覽
●鄭家純於6月21日在場內增持周大福(01929)212.6萬股，平均每股8.8794元，持股量由0.07%增至0.09%。這是鄭氏本月第5次披露買入周大福股份，累計共買入約843.18萬股，平均價介乎8.7至8.9381元，估計合計涉資逾7,400萬元。
●新鴻基地產(00016)於6月21日獲大股東鄺肖卿入場增持25萬股，每股平均價70.2元，持股量由28.03%增至28.04%。
●長城人壽保險於6月20日在場內增持綠色動力環保集團(01330)147.9萬股，每股平均價2.9385元，持股量由11.79%增至12.16%。
●六福集團(00590)發盈喜，預料3月底止年度溢利逾17億元，增長約30至40%，原因是香港、澳門及內地去年初通關後，零售氣氛改善，且按年比較基數低等。
●元力控股(01933)料截至今年3月底止年度盈利介乎800萬至900萬元人民幣，按年跌約72至75%。
●巨濤海洋石油(03303)宣布，昨起曹云辭任公司執行董事、首席執行官及總裁，唐暉獲委任為公司執董及總裁。
●歐舒丹(00973)截至今年3月底止年度賺9,389.3萬歐元，按年跌18.43%；由於4月29日已公布私有化建議，故不派息。
●希瑪眼科(03309)中文名稱已改為「希瑪醫療控股」，公司標誌更改已在昨日起生效，而公司新網址將於6月27日起生效。
●前滙豐環球銀行董事總經理兼香港企業業務主管洪紀倫加入花旗，8月19日起擔任花旗香港區企業銀行主管，負責客戶涵蓋本地頂尖企業、公營機構、金融機構及跨國客戶。
●結好控股(00064)發盈警，料截至今年3月底止年度溢利將按年減少約70%。
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