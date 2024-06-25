美商用物業按證錄虧損 16載首見

歐美高息環境持續，導致商業地產（CRE）項目頻頻出事，甚至拖累了許多銀行。隨着危機的蔓延，一些獲「AAA」信用評級的商業地產按揭證券（CMBS）亦錄得虧損交易，是自2008年金融海嘯以來首次出現類此事件。這意味着即便有着最高評級的商業地產項目，也不再安全，未來與CRE相關的風險恐怕會為金融機構帶來更大的衝擊。

金融系統或迎大挑戰 美國銀行分析師Mark Nichol近期發布的一份報告顯示，一項由英國購物中心支持的CMBS組合中「AAA」級部分遭遇虧損；巴克萊銀行近期的報告也顯示，位於紐約市曼哈頓社區附近的一幢辦公大樓最近以較購入價低67%的賤價出售，該CMBS規模為3.08億美元，折價出售後「AAA」級債券的投資者遭受25%的虧損。

分析認為，這種情況表明，歐美金融系統可能迎來重大的挑戰，即便是最高信用等級的CMBS也不再安全，也顯示歐美商業房地產價值的下降，可能比市場預期的更為嚴重。

荷蘭合作銀行的資產支持證券（ABS）和按揭貸款分析師Cas Bonsema評論指出，這一情況表明，CRE價值的下降可能很嚴重。不過，他也補充稱，這種超市場預期的下跌可能僅針對某些特定的投資組合。

商廈價累貶40%未觸底 評級機構惠譽近期發布的報告指出，美國寫字樓的價值可能會遭遇超過2008年危機時期的跌幅。根據惠譽的數據，截至目前，美國辦公大樓價值已累積跌去約40%，而且還遠未觸底。另有數據顯示，美國銀行和儲蓄機構持有約50%的CRE債務，其中約三分之二均由中小型銀行持有。這些銀行的商業房地產貸款規模遠超其核心資本，且20%的壞帳率就可能導致破產。