全球腕帶設備出貨 今年料1.9億件增5%
市場調研機構Canalys發表的報告預計，今年全球可穿戴式腕帶設備市場的出貨量將增長5%，總量將達到1.94億件。儘管2024年首季度出貨量略降0.2%，但得益於智能手錶市場的復甦，按年增長4%，以及基礎手錶細分市場的持續回暖，按年增長高達10%，預計整體市場將會在年底前強力反彈。然而，基礎手環的市場在2024年持續下降6%。
Canalys研究分析師Jack Leathem表示，全球範圍內，基礎手錶的受歡迎程度居高不下。今年第一季度，其在可穿戴腕帶設備市場的份額達到有史以來最高，佔48%；預計全年的出貨量份額將達到46%。
為了迎合對性價比要求高的消費者，小米集團(01810)和華為均發布更符合其需求的基礎手錶，實現第一個季度的出貨量的增長，分別增長37%和46%。從長遠來看，基礎手錶的增長預計將被智能手錶的擴張所超越。隨着智能手錶電池續航提升和成本競爭力改善，這個品類將更適合複雜的使用場景。今年首季度，智能手錶的出貨量下降9%，但Canalys預計，受到下半年新品預期發布的推動，料可實現全年4%的增長。
華為擬8月推小摺屏手機
此外，內媒引述消息指，華為將於8月初發布一款nova系列小摺疊屏手機。今年2月華為對其Pocket系列小摺疊手機產品進行更新，官方售價7,499元人民幣，估計新款nova系列豎折手機的售價將低於Pocket系列，用戶定位主要為青年學生及初入職場人群。
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