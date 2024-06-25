全球腕帶設備出貨 今年料1.9億件增5%

市場調研機構Canalys發表的報告預計，今年全球可穿戴式腕帶設備市場的出貨量將增長5%，總量將達到1.94億件。儘管2024年首季度出貨量略降0.2%，但得益於智能手錶市場的復甦，按年增長4%，以及基礎手錶細分市場的持續回暖，按年增長高達10%，預計整體市場將會在年底前強力反彈。然而，基礎手環的市場在2024年持續下降6%。

Canalys研究分析師Jack Leathem表示，全球範圍內，基礎手錶的受歡迎程度居高不下。今年第一季度，其在可穿戴腕帶設備市場的份額達到有史以來最高，佔48%；預計全年的出貨量份額將達到46%。

華為擬8月推小摺屏手機 此外，內媒引述消息指，華為將於8月初發布一款nova系列小摺疊屏手機。今年2月華為對其Pocket系列小摺疊手機產品進行更新，官方售價7,499元人民幣，估計新款nova系列豎折手機的售價將低於Pocket系列，用戶定位主要為青年學生及初入職場人群。