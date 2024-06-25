Apple傳與Meta等企 商討AI技術合作

全球科技巨頭的人工智能（AI）競賽愈來愈激烈。外媒引述消息指，不久之前才引入OpenAI的ChatGPT模型到自家產品的蘋果公司（Apple Inc.），原來亦與另一科技巨頭Meta商討使用後者AI模型的可能性；同時，Apple與AI初創公司Anthropic和Perplexity進行了類似的討論，試圖引進更多不同來源的AI技術，只不過尚未敲定任何協議。

目前而言，OpenAI仍然是Apple對外正式宣布的唯一AI模型合作夥伴，但在「供應鏈大師」、Apple行政總裁庫克的領導下，似乎Apple打算像把iPhone設備生產外判那樣，把AI模型的供應也外判出去，意味着其主打的「Apple Intelligence」功能，未來更大可能是一個集合了各家技術的AI模型平台。

在本月初的年度開發者大會（WWDC）期間，Apple軟件工程高級副總裁Craig Federighi亦曾經表示「希望能讓用戶選擇他們自己想要的AI模型」，如今看來這番話背後有更深層的意思。Apple似乎不打算投入太多研發自家AI模型，而是希望做中間商賺佣金。

字節跳動傳夥博通研AI晶片 另邊廂，中國科技巨頭之一、抖音母公司字節跳動據報正與博通（Broadcom）共同研發一款先進的AI處理器晶片，旨在確保字節跳動旗下公司能夠獲得穩定的AI晶片供應，特別是在美國對中國晶片出口實施嚴格限制的背景下。

據悉，這款晶片採用5納米工藝技術，惟效能將符合美國的出口管制規定，並可能委託給全球最大的晶片代工廠商台積電生產。字節跳動與博通之間的合作並非首次，過去兩年中，字節跳動已從博通購買了多款與AI相關的晶片。此次合作反映了中國科技企業亦努力在AI領域追趕落後，並且試圖建立自己的供應鏈。