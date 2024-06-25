星上月核心通脹3.1%符預期 料放緩

新加坡金融管理局（MAS）及貿易與工業部聯合公布，撇除運輸及住宿成本之後，當地5月核心消費物價指數（CPI）按年維持升3.1%，與前值相同，並且符市場預期；按月升0.1%。5月當地計及所有項目之CPI按年升幅加快至3.1%，前值升2.7%；按月升0.7%。

展望今年餘下時間，MAS料核心通脹將逐漸緩和，在末季進一步放緩，因進口成本壓力持續放緩，且本地勞工市場緊張程度放緩。展望今年全年，料名義及核心通脹均值各處於2.5至3.5%區間內。倘撇除上調消費稅一個百分點的影響，則今年名義及核心通脹均值料各介乎1.5至2.5%水平。

東盟去年投資額1.8萬億 談及亞洲經濟，東南亞創投公司Monk's Hill Ventures共同創始人及管理合夥人林國毅（Kuo-Yi Lim）向外媒表示，東南亞因「中國加一」現象而受惠，因外國與中國企業都在分散自身供應鏈及營運。據新加坡華僑銀行經濟學家5月的報告，投入東盟經濟體印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡及越南的投資去年增長至2,360億美元（約18,408億港元），2020至2022年期間平均每年投資額約1,900億美元。